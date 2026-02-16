Ue: Gentiloni, 'sia capace di decidere, essenziale stop diritto veto'

16 febbraio 2026 a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “L'Europa deve essere capace di decidere. Ha bisogno per questo di velocità e legittimità. A questo fine tre riforme sono essenziali. Primo, il ruolo di Presidente della commissione e di presidente del consiglio europeo vanno unificati. Secondo, al Parlamento europeo va assicurato il diritto all'iniziativa legislativa. Terzo, l'uso attuale del diritto di veto va abolito". Lo ha detto Paolo Gentiloni intervenendo all'Università di Amburgo per il discorso annuale sull'Europa del Vigoni Forum.

“Il vertice italo-tedesco ha rafforzato positivamente le relazioni tra Roma e Berlino. Dobbiamo ora lavorare per forme di cooperazione rafforzata che includano i maggiori paesi europei, a partire dalla Francia. Il nostro obiettivo non deve essere quello di amplificate le divergenze tra gli Stati, ma di promuovere una crescente integrazione europea", ha aggiunto l'ex-commissario Ue.