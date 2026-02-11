Mo: coloni israeliani demoliscono 15 case palestinesi in Cisgiordania

11 febbraio 2026 a

Ramallah, 11 feb. (Adnkronos) - I coloni israeliani hanno demolito 15 case palestinesi e un recinto per animali in un villaggio vicino a Gerico, in Cisgiordania. Lo hanno detto all'Afp residenti e attivisti locali. Le strutture, molte delle quali baracche di lamiera, sono state demolite ieri ad Al-Duyuk Al-Tahta, nel contesto della crescente violenza dei coloni che ha costretto numerose famiglie a fuggire.

Gli ultimi episodi di violenza si sono verificati pochi giorni dopo che il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato misure volte a rafforzare il controllo sulla Cisgiordania, aprendo la strada a un'ulteriore espansione degli insediamenti. "Sono arrivati ​​circa 50 coloni, hanno costretto tutti a uscire dalle case e hanno iniziato a demolirle. Poi hanno preso tutto, persino i polli", raccontato all'Afp Mustafa Kaabneh, residente del villaggio da quasi vent'anni.