Caserta: blitz anticamorra, un corso vasta operazione dei carabinieri

Caserta , 11 feb. - (Adnkronos) - E' in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di un sodalizio criminale. I reati cointestati, a vario titolo, vanno dall'associazione per delinquere di stampo camorristico, all'estorsione, all'incendio, alla detenzione e porto di armi. Contestato anche il traffico di sostanze stupefacenti, la ricettazione nonché minacce e lesioni personali.