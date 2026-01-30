Ia: Fontana, 'utilizzo consapevole e sicuro per evitare aumento tensioni internazionali'

30 gennaio 2026 a

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "La competizione a livello mondiale non si misura più soltanto nel confronto tra modelli economici, politici e culturali tra loro alternativi, ma anche nella capacità di gestire e sviluppare e governare nuovi asset strategici. Tra questi, l'intelligenza artificiale occupa una posizione predominante in quanto è in grado di incidere sugli equilibri geopolitici e di influire in maniera significativa sul modo di formarsi, di pensare e di decidere nei cittadini. I sistemi di tipo generativo rischiano così di accentuare le attuali tensioni che già stanno mettendo a dura prova il multilateralismo, costruito nel secondo dopoguerra e incentrato sui principi della Carta delle Nazioni unite. È pertanto essenziale adottare tutti gli accorgimenti necessari per un utilizzo consapevole e sicuro di questa tecnologia innovativa". Lo scrive il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un messaggio inviato al convegno '7th Soft power conference-Soft power e intelligenza artificiale: migliorare l'informazione, contrastare la disinformazione", organizzato nell'Auletta dei Gruppi dal Soft power Club presieduto da Francesco Rutelli.

"In particolare, è fondamentale -sottolinea ancora il presidente della Camera- favorire e sostenere un'informazione aperta, corretta e trasparente, contrastando la pericolosa diffusione di propaganda basata su notizie false e fuorvianti. In tale prospettiva è opportuno cogliere idee e proposte concrete che provengano dalla società civile. Associazioni come la vostra offrono un contributo di analisi rilevante per una nuova visione del soft power, che non perda mai di vista l'obiettivo di costruire un sistema di valori alternativo all'uso della forza e della coercizione".