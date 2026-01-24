Leggi il settimanale
Mo: D'Attorre (Pd), 'contro Gori vergognosa e delirante intimidazione'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Solidarietà a Giorgio Gori per la vergognosa e delirante intimidazione subita a Bergamo. Le minacce di violenza sono inaccettabili in ogni luogo di una società democratica, ma sono ancora più ripugnanti quando si verificano in un luogo come l'università, che deve rimanere il primo argine contro l'intolleranza e la censura". Lo afferma Alfredo D'Attorre, responsabile Università e ricerca nella segreteria nazionale del Pd.

