Antisemitismo: Rojc (Pd), 'firmerò anche ddl Giorgis'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “Firmerò anche il ddl De Giorgis e manterrò la firma sul ddl Delrio. Quando comincerà il lavoro in commissione e poi in aula auspico avremo l'accortezza di considerare entrambi i disegni di legge per emendare in maniera unitaria il testo base che sarà portato dalla maggioranza. Auguro al centrodestra, sempre pronto a criticare, di riuscire a esprimere una simile unità sostanziale”. Così la senatrice Tatjana Rojc, che oggi ha partecipato all'assemblea del gruppo Pd dedicata all'Antisemitismo.

“Considero positivo il confronto avvenuto con i colleghi ai quali – aggiunge Rojc - ho portato il contributo della mia storia personale di slovena, rappresentante di una comunità che ha una storia di vessazioni e violenze subite”.