Mo: Biancofiore, 'presunti difensori pace nemici libera informazione che vanno fermati'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "I presunti difensori della pace e della libertà di espressione, nuovamente e purtroppo, si mostrano per quel che sono: violenti, incapaci di accettare le critiche e nemici della libera informazione". Lo afferma Michaela Biancofiore, capogruppo al Senato di Civici d'Italia, Nm, Udc, Maie.

"Quanto accaduto questo pomeriggio alla giornalista Giulia Sorrentino, cui va la nostra solidarietà e vicinanza, insieme a tutta la redazione del Giornale e al suo direttore Cerno, è ignobile. Cacciare da una manifestazione chi è colpevole solo di fare il proprio mestiere, informare raccontando i fatti, è spregevole e degno di quei regimi che difendono con i cortei che organizzano. Quanto di più lontano -conclude Biancofiore- da uno Stato di diritto e dai nostri valori fondamentali, tra i quali il diritto a informare ed essere informati. Non bastano più le condanne, questi nemici della democrazia vanno fermati”.