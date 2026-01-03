Venezuela: Cnn pubblica video esplosioni nel porto di Guaira
Caracas, 3 gen. (Adnkronos) - Un nuovo video mostra un'esplosione nel porto venezuelano di La Guaira, situato a circa 10 chilometri a nord del centro di Caracas. Il filmato, verificato, è stato diffuso dalla Cnn.
Un altro video drammatico geolocalizzato dall'emittente americana mostra il momento di un'esplosione a Higuerote, una città costiera situata a circa 80 chilometri a est di Caracas. Si vedono diversi incendi, prima che si senta un forte boato. Uno dei grandi incendi è visibile vicino a un aeroporto nella parte meridionale di Higuerote.