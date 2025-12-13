Pallavolo: Mondiale club donne, finale tutta italiana Scandicci-Conegliano

13 dicembre 2025 a

San Paolo, 13 dic. (Adnkronos) - Finale tutta italiana al Mondiale per club di pallavolo femminile. La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano se la vedrà con la Savino Del Bene Scandicci nella finale in programma domani alle ore 20,30 italiane al 'Gina'sio do Pacaembu' di San Paolo in Brasile. Le ragazze di Santarelli si sono imposte nella seconda semifinale sulla formazione brasiliana dell'Osasco Sao Cristo'vao Sau'de per 3-1 con i parziali di 21-25; 25-23; 25-16; 25-16. Per Conegliano, campione in carica, è alla quinta finale al Mondiale per club. Nella storia della manifestazione, solo una volta nel 2023, a Hangzhou in Cina si erano affrontate squadre della stessa Nazione, in quel caso turche.