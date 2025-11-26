C.sinistra: Maraio, 'bene proposta Conte per aprire tavolo coalizione'

26 novembre 2025 a

a

a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Da tempo auspichiamo l'apertura di un tavolo di coalizione, e la proposta avanzata da Giuseppe Conte va esattamente in questa direzione. Siamo pienamente in sintonia: accelererei sui tempi, ma la rotta è quella giusta”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi. “Nelle ultime Regionali -ricorda- abbiamo costruito un'alleanza ampia: il perno formato da Pd, M5S e Avs si è allargato per vincere, con l'apporto del mondo civico, cattolico e riformista. È questa la strada da seguire. Serve uno spirito di lavoro comune, un metodo inclusivo e una visione condivisa, per offrire al Paese un progetto credibile e realmente alternativo. Lo si voglia chiamare ‘intesa repubblicana', come propone Bettini, o ‘campo dell'innovazione e della modernità', come auspicano i socialisti, il punto è uno solo: costruire insieme il futuro del centrosinistra”.