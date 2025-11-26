Ambiente: Fratoianni, 'in ddl semplificazioni condono anticipato su aree rischio allagamento'

26 novembre 2025 a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Le zone a rischio allagamento non portano voti, e quindi cosa fa la destra? Ci butta sopra un po' cemento. Infatti con l'articolo 40 del ddl semplificazioni in discussione alla Camera la maggioranza di destra vuole permettere il rilascio delle autorizzazioni a costruire nelle aree a rischio idrogeologico con il silenzio assenso. Tutto il contrario di quello che si dovrebbe fare. Di fatto vogliono rendere legali quelli che oggi sono abusi edilizi. Un condono anticipato. Come se poi non ne avessero già fatti uno dietro l'altro..." Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

"Quando poi però gli effetti dei cambiamenti climatici faranno piovere in pochi minuti la stessa quantità di acqua di mesi e mesi, e i centri abitati verrano devastati e qualcuno morirá, i cuor di leone della destra -aggiunge- che faranno? Semplice, scaricheranno la colpa sugli ambientalisti. Ma questi non si vergognano mai? E pensare che, ironia della sorte, oggi è il giorno esatto dell'anniversario dell'alluvione che colpì nel 2022 Ischia con morti, feriti e danni gravissimi…".