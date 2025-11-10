Pd: a Montepulciano 'Costruire alternativa', agenda per sfida destra e rafforzare Schlein' (2)

10 novembre 2025 a

(Adnkronos) - L'iniziativa di Montepulciano è stata organizzata da Areadem di Dario Franceschini, la sinistra di Andrea Orlando e Peppe Provenzano e quella degli ex Art.1 di Roberto Speranza. Le aree che hanno sostenuto al congresso Elly Schlein, composte anche da chi non fa parte, in senso stretto, dell'inner circle della segretaria. "Nessuna intenzione di imbrigliarla, semmai la nostra intenzione è quella di sostenere e rafforzare Schlein", spiega uno degli organizzatori. Un correntone? "Vediamo che ne viene fuori". Al momento non c'è un nome nè si è pensato a strutturare l'area.

Scaletta, interventi e ospiti della tre giorni di Montepulciano sono in via di definizione. Chi ci sta lavorando spiega che i lavori dovrebbero articolarsi tra venerdì pomeriggio e domenica mattina. Sabato dovrebbe essere la giornata dedicata più specificamente ai 'contenuti', i temi dell'agenda per "l'alternativa" e la "sfida alla destra". Anche con diversi ospiti. A partire dai rappresentanti delle parti sociali, Confindustria e sindacati. La mattinata di domenica sarà quella più 'politica' e dovrebbe prevedere l'intervento di Schlein.