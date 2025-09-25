Danimarca: chiude aeroporto di Aalborg a causa di droni

25 settembre 2025 a

Copenaghen, 25 set. (Adnkronos) - L'aeroporto danese di Aalborg è stato chiuso a causa della presenza di droni nel suo spazio aereo. Lo ha dichiarato la polizia nazionale danese, riferendo che i droni hanno seguito uno schema simile a quelli che avevano bloccato i voli all'aeroporto di Copenaghen per quattro ore qualche giorno prima. Anche le forze armate del paese sono state colpite, poiché l'aeroporto di Aalborg è utilizzato come base militare, ha aggiunto.

Martedì la Danimarca ha dichiarato che l'incidente all'aeroporto di Copenaghen è stato l'attacco più grave mai avvenuto contro le sue infrastrutture critiche e lo ha collegato a una serie di presunte incursioni di droni russi e ad altri disordini in tutta Europa. Lunedì sera le autorità norvegesi hanno chiuso lo spazio aereo dell'aeroporto di Oslo per tre ore dopo l'avvistamento di un drone. La polizia dello Jutland settentrionale ha riferito ai giornalisti che "più di un drone" è stato avvistato nei pressi dell'aeroporto di Aalborg e volavano con le luci accese.

Secondo la polizia, i droni sono stati avvistati per la prima volta intorno alle 21,44 ora locale di ieri e sono rimasti nello spazio aereo fino a 5 minuti dopo la mezzanotte di oggi. La polizia ha dichiarato di non essere in grado di specificare il tipo di droni né se fossero gli stessi che hanno sorvolato l'aeroporto di Copenaghen lunedì. "È troppo presto per dire quale sia l'obiettivo dei droni e chi li abbia fatti volare", ha affermato un funzionario di polizia.