Istituto nazionale tributaristi aderisce a 'M'illumino di Meno'

22 gennaio 2024 a

a

a

Roma, 22 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Anche quest'anno l'Istituto nazionale tributaristi (Int) aderisce a 'M'illumino di Meno', la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che si terrà venerdì 16 febbraio, promossa da Rai Radio 2 con la trasmissione Caterpillar.

L'Int invita i tributaristi al risparmio di energia e a uno stile di vita nel rispetto dell'ambiente e per venerdì 16 dalle ore 18,00 un gesto simbolico: l'invito allo spegnimento delle luci e degli apparati elettronici del proprio studio, cessando l'attività anticipatamente e riducendo al massimo l'uso di energia elettrica anche presso le proprie abitazioni. Una piccola iniziativa dal valore simbolico, ma che si spera possa indurre a nuovi comportamenti e a una maggiore consapevolezza.

Ovviamente si continuerà a raccomandare un uso consapevole delle fonti di energia, sollecitandone il risparmio, così come per l'uso della carta. L'Int aderisce alla giornata con la speranza che le riflessioni e le azioni di un giorno possano diventare stili di vita, come auspicato da M'Illumino di Meno, campagna di sensibilizzazione sui problemi dell'ambiente giunta alla ventesima edizione.