Titanic, sottomarino disperso: rilevati rumori ma ricerche 'negative'

21 giugno 2023

Washington, 21 giu. (Adnkronos) - Un aereo canadese ha "rilevato rumori sottomarini nell'area di ricerca" dove si ritiene possa essere sparito il sottomarino Titan, con cui sono stati persi i contatti domenica , ma le successive ricerche "hanno prodotto risultati negativi". Lo ha riferito la Guardia Costiera degli Stati Uniti, precisando che dopo che un aereo canadese P-3 ha rilevato "rumori sottomarini", si è cercato di capirne l'origine. "Queste ricerche hanno prodotto risultati negativi ma continuano - ha aggiunto la Guardia Costiera in un tweet - Inoltre, i dati del velivolo P-3 sono stati condivisi con i nostri esperti della Marina degli Stati Uniti per ulteriori analisi che saranno prese in considerazione nei futuri piani di ricerca".

In precedenza, un rapporto interno del governo degli Stati Uniti ha affermato che i team che cercano il sottomarino hanno sentito colpi a intervalli di 30 minuti e anche che un aereo P-3 canadese ha individuato un oggetto rettangolare bianco nell'acqua.