Diminuiscono gli incendi boschivi in Colombia

(Adnkronos) - Gli incendi boschivi in Colombia sono diminuiti del 70% nei primi 30 giorni del 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' quanto emerge da alcune dichiarazioni della ONG “Foundation for Conservation and Sustainable Development". I taglialegna illegali bruciano tipicamente le foreste colombiane all'inizio dell'anno, durante i mesi più secchi, per far posto all'allevamento del bestiame o ad industrie illecite, come l'estrazione mineraria illegale e la coltivazione della coca.