Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "I giocatori vanno in campo ma è un premio soprattutto per i Friedkin, che hanno portato al club un'altra mentalità. Poi di mister Mourinho, è merito tutto suo. Noi dobbiamo fare le cose fatte bene ogni giorno, non sarà l'ultimo trofeo sicuramente". Lo ha detto il General Manager giallorosso Tiago Pinto.