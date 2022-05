Femminicidi: Conzatti (Iv), 'martedì in aula risoluzione su uomini maltrattanti'

20 maggio 2022 a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Martedi prossimo l'aula del Senato sarà chiamata a votare la risoluzione sugli uomini maltrattanti. Si tratta di un passaggio fondamentale, quello dei percorsi trattamentali per uomini autori di violenza, per mettere in sicurezza le donne cambiando il comportamento dei violenti". Così la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti, segretaria della commissione Femmincidio.

"È un segnale importante che il Parlamento recepisca la relazione approvata all'unanimità dalla commissione Femmincidiio. Il percorso rivolto agli autori di violenza - che è uno degli interventi integrati per contrastare la violenza contro le donne - da un lato costituisce un autentico servizio pubblico nell'ambito dei servizi della rete antiviolenza e dall'altro punta a generare una maggiore consapevolezza culturale di come sia proprio il modello patriarcale quello all'interno del quale si sviluppano le azioni individuali di violenza contro le donne".

"Mettere in discussione il comportamento maschile innesca un cambio di paradigma necessario per fermare la serie incredibile di violenza e di Femmincidi. Ogni anno milioni di donne subiscono violenza e non è sufficiente punire severamente reati già commessi bisogna prevenire, quelle azioni e quei reati che comportano perdite inestimabili di vite e tragedie familiari dove sono coinvolti spesso i bambini”.