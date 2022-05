Lewandowski non rinnova con il Bayern, accordo con il Barca

14 maggio 2022 a

Barcellona, 14 mag. (Adnkronos) - L'agente di Robert Lewandowski ha raggiunto un accordo verbale con il Barcellona per un trasferimento estivo dai campioni della Bundesliga del Bayern Monaco, ai catalani, secondo il portale tedesco Sport1. L'agente Pini Zahavi e il Barcellona stanno esaminando un contratto triennale per Lewandowski. L'attaccante di 33 anni è al Bayern dal 2014 dopo quattro anni al Borussia Dortmund e ha un contratto fino al 2023. Il problema è ora il costo del cartellino. Secondo il quotidiano Sport il Bayern avrebbe abbassato la richiesta a 35-40 milioni di euro mentre per il Mundo Deportivo la cifra potrebbe aumentare se anche altri top club europei fossero interessati nella sessione estiva di mercato.

La cosa quasi certa è che Leandowski non estenderà il suo contratto con il Bayern Monaco oltre il 2023. La conferma è arrivata dal membro del consiglio di amministrazione del Bayern per lo sport Hasan Salihamidzic che ha però escluso di voler lasciare andare il 33enne bomber quest'estate, facendo eco a una dichiarazione del presidente del club Herbert Hainer. "Ho parlato con Lewa. Mi ha detto che non vuole accettare la nostra offerta di rinnovo del contratto e che vorrebbe lasciare il club", ha detto Salihamidzic a Sky TV prima della fine della stagione di campionato di Monaco al Wolfsburg. Ed ha aggiunto che Lewandowski gli ha detto che "vuole fare qualcosa di diverso" in futuro.

Salihamidzic ha escluso che avrebbero lasciato andare Lewandowski quest'estate anche se non avrebbero pagato una quota di trasferimento. "Lewa ha un contratto fino all'estate del prossimo anno. Questo è un dato di fatto", ha detto Salihamidzic. Alla domanda su cosa deve succedere per cambiare questo punto di vista, ha insistito: "Non sto affrontando questo perché il nostro atteggiamento è stato sempre chiaro".