Calcio: Mourinho, 'chiediamo ai tifosi di non essere spettatori ma giocatori'**

Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "Quello che dico ai tifosi è che noi giochiamo per noi ma anche tanto per loro e che mi piacerebbe che loro domani giocassero la partita con noi. Si può stare allo stadio come spettatore, ma si può stare anche allo stadio per giocare la partita. Se abbiamo 70mila spettatori il significato è niente, se abbiamo 70mila giocatori, la storia è diversa. Questo chiediamo, io e i giocatori. Non venite allo stadio a guardare la partita, venite a giocare". Così l'allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno della Conference League contro il Leicester.