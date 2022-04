Foggia: 14 arresti, bloccato giovane a fermata bus con esplosivo ad alto potenziale

09 aprile 2022 a

a

a

Foggia, 9 apr. (Adnkronos) - Sono 14 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione anticrimine ad 'Alto Impatto' condotta a Foggia e provincia da un centinaio di operatori di polizia di stato, carabinieri e guardia di finanza, che hanno setacciato il territorio eseguendo nei giorni scorsi perquisizioni, ispezioni, rastrellamenti, posti di blocco e controlli ad esercizi commerciali. Sono state sequestrate armi, materiale esplosivo, denaro, cisterne munite di pompe erogatrici allestite per il commercio illegale di gasolio agricolo e di contrabbando.

A San Giovanni Rotondo, agenti della Questura e militari della Guardia di Finanza, in seguito al rafforzamento dei dispositivi di controllo nei pressi delle stazioni ferroviarie e delle fermate di autobus, hanno fermato un giovane studente, che trasportava esplosivo ad alto potenziale. Il ragazzo, che era appena sceso da un autobus di linea proveniente da San Severo, con un vistoso bagaglio al seguito, è subito apparso nervoso alla vista degli operatori di Polizia in pattuglia. Di fronte al conseguente controllo per l'identificazione ha riferito di trasportare fuochi d'artificio per conto di alcuni amici.

Effettivamente all'interno della valigia, la polizia ha trovato, nascosto tra i vestiti, una batteria di fuochi d'artificio da 200 colpi ma il cui peso non ha convinto gli operatori tanto che, nell'aprire la confezione, hanno recuperato 3 candelotti di esplosivo artigianali, muniti di miccia a lenta combustione. I tre ordigni esplosivi, ciascuno del peso di oltre 400 grammi di materiale esplodente, per l'estrema pericolosità e potenzialità sono stati fatti brillare in sicurezza, in una cava non lontana da San Giovanni Rotondo.