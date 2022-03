“La bellezza salverà il mondo: Balato eccellenza italiana del settore hair & beauty continua a crescere”

29 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Napoli, 29 Marzo 2022 - Il brand di hair and beauty Balato è nato nel 2011 dal CEO Mariano Balato, hair stylist di successo di fama internazionale, ma il primo salone storico venne inaugurato addirittura nel 1984 nel cuore di Napoli, gestito dalla famiglia Balato, Gennaro e Mary professionisti che amavano il loro lavoro e dedicavano anima e corpo al loro sogno, con l'obiettivo di soddisfare una clientela numerosa ed eterogenea.

Ed è in questo ambiente cordiale e produttivo che Mariano, primogenito, crescerà e sceglierà la sua strada, fatta di ambizione e traguardi e concretizzerà la sua idea: rendere bella ogni donna, donandole non solo un nuovo look, ma regalando a ognuna di esse una vera e propria beauty-experience.

I sacrifici e il duro lavoro trasformati in passione e la ricerca continua di migliorarsi e rinnovarsi portano risultati incredibili, grazie anche al sostegno e alla collaborazione di Rita, moglie del CEO e manager instancabile, e di uno staff esperto e professionale.

Oggi Balato, celebre per lanciare stili e colori di tendenza, conta cinque saloni in tre città campane: Napoli, Salerno e Caserta, tre dei quali aperti in piena pandemia, e tre centri estetici all'avanguardia diretti da Marcella Balato che dopo aver conseguito gli studi ha dedicato le sue energie, capacità e risorse al mondo del beauty, proponendo trattamenti innovativi, che la portano spesso ospite in televisione e in giro per l'Italia.

È stato creato anche un e-commerce, in cui in base alle proprie esigenze e desideri, si possono acquistare prodotti per la cura dei capelli e make-up con diverse linee di prodotti per altrettante tipologie di capelli e ogni lancio è il risultato di anni di studi e ricerche, volti a permettere ad ogni donna di poter curare e trattare i propri capelli comodamente a casa, con i medesimi risultati ottenuti dal parrucchiere.

L'elevata qualità dei principi attivi utilizzati fanno sì che ogni mese migliaia di prodotti vengano venduti e spediti in Italia e nel resto d'Europa.

Il brand Balato è molto attivo sui social network e ogni giorno vengono postati contenuti multimediali: video, tutorial, consigli e foto dando agli oltre 520.000 followers (da Instagram, Facebook, Tiktok e Pinterest) la possibilità di interagire commentando ed informandosi.

La formula vincente lanciata da Mariano Balato “Entri come sei, esci come vuoi” costituisce il leitmotiv del brand, basato sull'ascolto dei gusti e sulle aspettative di ogni singola cliente: obiettivo fornire una customer experience senza pari sia in salone che per gli acquisti online, dove un team dedicato offre consigli e assistenza.

Balato continua ad accogliere ogni giorno tantissime clienti provenienti da tutta Italia definite affettuosamente “BALATINE”: tra esse, numerose vip e influencer che vogliono esibire capigliature favolose e alla moda. Balato da realtà regionale anche in un periodo difficile come questo si conferma in vetta alla classifica dei parrucchieri più amati e seguiti in Italia, ed è una bellissima storia di quella volontà di fare impresa tutta italiana, della capacità di innovare e adattarsi ai cambiamenti del mondo.

