Calcio: Bremer, 'il mio sogno è di giocare il mondiale con il Brasile'

08 marzo 2022 a

a

a

Torino, 8 mar. - (Adnkronos) - "Il mio sogno è quello di giocare con la Nazionale brasiliana. Mi sto allenando bene, sto facendo il massimo e vorrei giocare il Mondiale in Qatar. Sto aspettando il mio momento e non voglio farmelo passare". Così il difensore del Torino Gleison Bremer nel corso di un'intervista alla tv del club granata dove racconta anche del suo approccio con il calcio italiano. "Mi avevano detto che l'Italia è la miglior palestra per un difensore: a distanza di tempo dico che avevano ragione. La Serie A è il top per un difensore. Tatticamente Mazzarri mi ha dato una grossa mano. Vuole la marcatura a uomo che in Brasile non esiste, mi diceva sempre che in area si deve marcare e bisogna mettersi bene con il corpo e poi il suo collaboratore Claudio Nitti mi diceva che non giocavo il pallone velocemente. Mi ha fatto migliorare tanto e mi sono fermato spesso al Filadelfia per apprendere i segreti". Il 24enne brasiliano ha anche indossato la fascia di capitano per l'infortunio di Andrea Belotti. "Per me è un grande onore vestire la fascia. Il capitano è Belotti, ma è tanta roba mettere la fascia. Ogni tanto penso: il primo anno qui non giocavo mai, ora dopo quattro anni sono diventato il secondo o terzo capitano. Si tratta di un grandissimo onore".