Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Il M5S ha inquinato la politica italiana. Dicendo che uno vale uno hanno distrutto industria 4.0 , la Tap. Io quelle cose non me le dimentico perché un partito che non ha valori non è un interlocutore perché rappresenta un disvalore per l'Italia ". Così Carlo Calenda a margine dei lavori del primo congresso di Azione a Roma.