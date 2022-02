Turismo: Di Niola (Cna Roma), 'Governo intervenga, salvare Roma e le città d'arte'

10 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - SocialCom chiede al governo di intervenire "per salvare Roma e le città d'arte: è indispensabile rifinanziare gli ammortizzatori sociali causa Covid per evitare numeri troppo elevati di licenziamenti ed è necessario farlo per tutti i settori perché le interconnessioni sono troppo complesse per essere schematizzate da un codice Ateco". Ad affermarlo è Stefano Di Niola, segretario di Cna Roma commentando i dati della ricerca SocialCom che fotografano la situazione che sta vivendo il settore del commercio e che si riflette ovviamente sulle Pmi.

"In particolare, a Roma - osserva Di Niola - c'è stato un crollo del turismo: nel 2021 si sono registrate 14 milioni di presenze in meno rispetto al 2019 con una perdita di oltre 4 miliardi euro per tutta la città. La filiera lunga del turismo ha un impatto economico pari al 16% del prodotto interno lordo della città".

Secondo Di Niola "i licenziamenti in massa che stanno avvenendo in alcuni settori si ripercuoteranno a breve su tutta l'economia reale delle città".