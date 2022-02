NetBet.it introduce Betsoft

07 febbraio 2022 a

I migliori giochi Betsoft sono ora disponibili su NetBet Italia

ROMA, Feb. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Due grandi nomi del gioco online internazionale si uniscono in una nuova collaborazione per il mercato italiano.

Il casinò online di NetBet apre le sue porte a Betsoft Gaming, un pluripremiato fornitore di alcuni dei più rinomati giochi da casinò del mondo.

Con oltre dieci anni di esperienza nel settore, Betsoft è da tempo considerato uno dei principali fornitori di contenuti iGaming sulla piazza. Un semplice sguardo alla loro collezione è sufficiente per comprendere l'eccezionale qualità della loro offerta.

Animazioni 3D di livello cinematografico, una fantastica attenzione ai dettagli e colonne sonore orchestrali, rendono i giochi Betsoft immediatamente riconoscibili. Con Chilli Pop e The Angler in arrivo sul nostro sito web, i clienti di NetBet saranno in grado di sperimentare personalmente la strabiliante giocabilità delle slot Betsoft.

Grazie a questa ulteriore partnership, la collezione di NetBet.it si espande ulteriormente. Firmando l'accordo con Betsoft, il casinò online assicura un altro tocco di innovazione da aggiungersi ad un'offerta già all'avanguardia. Dal 2001 NetBet gioca un ruolo chiave nel mercato globale dei casinò: una posizione raggiunta e mantenuta grazie al suo impeccabile servizio clienti, nonché alla sua eccellente selezione di promozioni e giochi costantemente aggiornati.

Claudia Georgevici, PR Manager di NetBet.it, ha dichiarato: "L'accordo con Betsoft è un altro grande traguardo raggiunto dalla nostra piattaforma nel 2022. Non abbiamo dubbi sulla qualità del loro prodotto e sul potenziale offerto da questa collaborazione".

Contatti: [email protected]

Informazioni su NetBet.it

NetBet.it, fondato nel 2008, è un sito di BPG srl. NetBet.it, autorizzato da ADM, è uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online. Con migliaia di giochi da casinò leader del settore ed eventi sportivi giornalieri, NetBet.it è diventata una delle piattaforme di gioco online preferite in Italia.

Per maggiori informazioni visita: https://www.netbet.it