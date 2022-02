Scuola: a Milano collettivi occupano provveditorato, ‘formazione e non sfruttamento' (2)

04 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Proprio la morte dello studente di Udine nell'ultimo giorno dello stage formativo è stata – spiegano i collettivi milanesi – “la goccia che ha fatto traboccare il vaso di un sistema scolastico già distrutto”. Tra i motivi della protesta anche il fatto che – si legge ancora – “quando scendiamo in piazza per chiedere diritti la risposta è uguale in tutta Italia: manganellate dalla polizia e silenzio da parte delle istituzioni”.

Dopo il blitz di oggi al provveditorato, le proteste non si fermeranno: “Continueremo a mobilitarci per cambiare la scuola, a partire dall'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro, sintomo di un sistema scolastico classista, che divide le scuole in base al privilegio”, conclude il coordinamento dei collettivi studenteschi.