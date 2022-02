Generali: cda modifica comitati consiliari

02 febbraio 2022 a

a

a

Milano 2 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha approvato la modifica dei comitati consiliari, anche a seguito delle dimissioni rassegnate da Paolo Di Benedetto dal comitato per le operazioni con parti correlate. La nuova composizione vede al comitato controllo e rischi come presidente Alberta Figari (indipendente) e come componenti Ines Mazzilli (indipendente), Roberto Perotti (indipendente) e Clemente Rebecchini. Al comitato per le nomine e la remunerazione presidente Diva Moriani (indipendente, componente anche per la parte remunerazione e per nomine ad hoc) e componenti Alberta Figari (indipendente, componente anche per la parte remunerazione e per nomine ad hoc), Ines Mazzilli (indipendente, componente nomine ad hoc), Lorenzo Pellicioli (componente anche per la parte remunerazione) e Roberto Perotti (indipendente, componente nomine ad hoc).

Al comitato per la corporate governance e la sostenibilità sociale ed ambientale presidente Gabriele Galateri di Genola; componenti Paolo Di Benedetto (indipendente), Antonella Mei-Pochtler (indipendente) e Clemente Rebecchini. Il comitato per gli investimenti ha come presidente Philippe Donnet e come componenti Paolo Di Benedetto (indipendente); Gabriele Galateri di Genola; Lorenzo Pellicioli; Roberto Perotti (indipendente) e Clemente Rebecchini.

I componenti del comitato per le operazioni con parti correlate sono Alberta Figari (indipendente), Ines Mazzilli (indipendente), Antonella Mei-Pochtler (indipendente) e Diva Moriani (indipendente). Al comitato per le operazioni strategiche presidente Philippe Donnet; componenti Antonella Mei-Pochtler (indipendente), Diva Moriani (indipendente), Lorenzo Pellicioli e Clemente Rebecchini.