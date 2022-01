Lombardia: in Consiglio Regione mozioni su Covid e sanità

18 gennaio 2022 a

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Criticità nella gestione della quarta ondata del contagio di coronavirus, ampliamento delle attività di rilevamento dei contagi da Sars-Cov-2 e introduzione del servizio dello psicologo delle cure primarie e azioni a sostegno dell'intercettazione dei disturbi psicologici. Sono alcune delle mozioni in tema di sanità affrontate oggi dal Consiglio regionale della Lombardia. Fra i punti discussi il Consiglio regionale ha chiesto alla giunta di integrare il regime dei livelli essenziali d'assistenza con l'obiettivo di consentire la remunerazione alle strutture sanitarie pubbliche e private, che appartengono alla rete regionale dei centri di senologia, della mastectomia profilattica, o preventiva, in regime di prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali, quale strumento di prevenzione oncologica nelle donne con mutazione genetica accertata e di valutare l'estensione di tale rimborso anche per istero-annessiectomia profilattica (rimozione chirurgica di ovaie e tube sane). Lo ha fatto, oggi, approvando una mozione del gruppo Lega, primo firmatario il presidente della commissione Sanità Emanuele Monti, della Lega.

La scelta di effettuare un simile trattamento, si spiega nella mozione, rimane “una scelta individuale che può essere presa dopo un'attenta e approfondita valutazione e discussione della persona coinvolta con un'équipe di professionisti altamente qualificati”.

La mozione presentata dal consigliere del gruppo Misto Niccolò Carretta e approvata all'unanimità dall'aula prevede di avviare sperimentazioni per l'introduzione dello psicologo delle cure primarie nei servizi offerti dagli erogatori pubblici e privati accreditati oltre che nelle equipe di medicina territoriale, di istituire un fondo regionale dedicato all'accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico per giovani e fasce più fragili della popolazione e di favorire l'inserimento delle psicologhe e degli psicologi nei presidi territoriali – Case della Comunità.