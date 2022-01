Quirinale: Letta, 'a tutte le forze propongo accordo per patto di legislatura'

15 gennaio 2022 a

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "La mia iniziativa è per una patto di legislatura che consenta al Paese di completare la legislatura nel tempo naturale, con il voto nella primavera del 2023, sull'elezione di un presidente della Repubblica super partes, di garanzia per tutti e la scelta forte di dare energia perchè nei prossimi 14 mesi siano realizzate le riforme per una buona politica, che è possibile. Ognuno faccia una scelta di coraggio e generosità che verrà ripagato dagli italiani, ognuno esca da steccati e fortilizi". Lo ha detto Enrico Letta a gruppi e Direzione Pd.