Bollette: Draghi, 'contro rincari no stanziamenti all'infinito, serve soluzione strutturale'

15 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Contro il rincaro delle bollette ci sono "stanziamenti imponenti, di misura mai vista prima, orientata a sollevare i più deboli. Questi stanziamenti non possono andare avanti all'infinito, quindi serve una soluzione strutturale e occorre fare una riflessione sul meccanismo di prezzo dell'energia". Lo ha detto il premier Mario Draghi, durante la replica in Aula alla Camera dopo l'informativa in vista del Consiglio Ue al via da domani.

"In Europa è iniziata una riflessione in cui parte attiva è Cingolani. E' difficile pensare a una riflessione strutturale che non chiami alla partecipazione dei costi comuni chi ha maturato profitti", ha rimarcato il presidente del Consiglio.