Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Per contrastare il Covid, "dobbiamo essere prudenti, ma ci avviciniamo al Natale più preparati e più sicuri". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani.