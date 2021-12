Manovra: Iv, 'sciopero generale errore clamoroso'

07 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Lo sciopero indetto da Cgil e UiL è un errore clamoroso, sia nel merito che nel metodo". Lo dichiara Camillo D'Alessandro, di Iv, vice-presidente della Commissione Lavoro della Camera. "Non è rintracciabile nella storia recente una legge di Bilancio così orientata, quanto quella in discussione, alla tutela del lavoro e alla ripresa. E questo significa anche nuova occupazione. Rompere l'unità sindacale davanti a un confronto sempre aperto, mai negato dal governo - a partire dal Presidente Draghi e dal ministro del lavoro Orlando - significa usare lo strumento dello sciopero generale come soluzione identitaria. Una soluzione che evita di affrontare il merito delle questioni per portare in piazza l'incapacità e la mancata volontà di una parte del sindacato di farsi classe dirigente del Paese. Tutto questo nel periodo più complesso della storia economica e sociale dal dopoguerra a oggi", conclude.