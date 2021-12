Italgas: Cdp migliora lo score di Italgas ad 'A-' per la lotta al cambiamento climatico

07 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 7 dic. (Adnkronos) - Italgas è stata riconosciuta da Cdp (Carbon Disclosure Project) per il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico per il quinto anno consecutivo. Quest'anno il Gruppo è stato inserito nella “Leadership band” grazie al miglioramento del suo score ad “A-“ rispetto a “B” lo scorso anno, nel questionario “Climate change 2021”. Tale punteggio colloca Italgas al di sopra della media europea e del settore Energy Utilities Networks, entrambi con uno score pari a “B”.

Italgas è leader in Italia nel settore della distribuzione del gas e terza in Europa, è presente in quasi 1.900 comuni italiani con una presenza storica nelle principali città di Roma, Torino, Venezia, Firenze e Napoli. Cdp è un'organizzazione no-profit che ogni anno valuta le prestazioni in materia di cambiamento climatico e rendicontazione ambientale. Quest'anno più di 13.000 aziende in tutto il mondo hanno risposto ai suoi questionari.