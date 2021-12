Università: a Politecnico Milano nasce Centro ricerca Gianfranco Ferré

03 dicembre 2021 a

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Al Politecnico di Milano nasce il Centro di ricerca Gianfranco Ferré. Il nuovo centro accoglie il patrimonio lasciato dallo stilista, laureatosi al Politecnico di Milano nel 1969. La famiglia Ferré, dopo aver dato vita alla Fondazione nel 2008, ha deciso oggi di donare all'ateneo milanese l'archivio e la sede di via Tortona, progettata da Franco Raggi. L'attuale patrimonio della Fondazione, quasi interamente catalogato in una banca dati digitale, comprende più di 150mila documenti e artefatti, tra schizzi, disegni tecnici, foto, abiti e accessori, oggetti, libri, riviste, filmati, rassegne stampa, scritti, lezioni e appunti dello stilista.

L'archivio, riconosciuto patrimonio 'di particolare interesse culturale' da parte del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, oggi entra a far parte del sistema Archivi Storici del Politecnico di Milano. Coordinato dal Dipartimento di Design, il Centro di ricerca Gianfranco Ferré intende fondere le abilità, le conoscenze tecnico-scientifiche e la cultura del progetto del Politecnico di Milano con il patrimonio materiale e immateriale relativo alla storia, alla cultura e alle tecniche della moda conservato e valorizzato dalla Fondazione Gianfranco Ferré.

Il Centro si fonda su una visione interdisciplinare in grado di coniugare tradizione con innovazione e tecnologia e integra una conoscenza nell'ambito del design e della moda con competenze digitali. E si propone di avviare una serie di sperimentazioni interdisciplinari che, sotto il coordinamento del Laboratorio Fashion in Process del Dipartimento di Design, coinvolgeranno numerose componenti disciplinari dell'ateneo, dall'ingegneria meccanica, all'ingegneria dell'informazione e bioingegneria, all'ingegneria matematica, per esplorare alcune traiettorie di ricerca e innovazione.