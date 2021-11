Il futuro delle web agency: dalla realizzazione di siti al web marketing

26 novembre 2021 a

(Bologna 26 novembre 2021) - Bologna, 26 Novembre 2021. Nell'era dei social media e dei siti web fai da te il ruolo delle web agency continuerà ad essere rilevante oppure rischiano l'estinzione?

Se guardiamo i numeri il trend è tutt'altro che in declino. In Italia come nel resto del mondo si rileva una crescita esponenziale a fronte di una domanda sempre crescente di servizi digitali legati non solo alla realizzazione di siti web ma a tutto il mondo digital.

L'aumento delle agenzie web dell'ultimo periodo lo potremmo definire quasi vertiginoso, complici il periodo di lockdown imposto dal Covid e il Piano Nazionale Industria 4.0 che prevede notevoli interventi a sostegno dell'innovazione tecnologica.

Questo aumento legato alla crescente richiesta del momento rischia però di creare nel prossimo futuro un surplus di operatori del settore che per competere dovranno accrescere le proprie competenze. Infatti, molte di queste nuove realtà nascono per cavalcare l'onda delle richieste senza però possedere una formazione e un background di esperienze tali da permettergli di sopravvivere nel lungo periodo in un mondo così complesso, in continua evoluzione e sempre più competitivo.

Il mercato dei siti web

Se pensiamo ad esempio alla realizzazione di siti web la competizione è altissima, nascono quotidianamente agenzie e freelance che propongono servizi legati esclusivamente all'utilizzo di CMS open source (programmi che permettono di sviluppare siti internet senza conoscere i linguaggi di programmazione), in questo caso l'offerta è limitata a progetti semplici e poco personalizzati dove la concorrenza si concentra più sul prezzo che sulla qualità.

In un prossimo futuro siti di questa tipologia verranno creati in maniera del tutto autonoma, tagliando fuori dal mercato chi non potrà offrire servizi più professionali legati alla programmazione web-based, in grado di soddisfare le richieste più complesse, impossibili da sviluppare autonomamente.

Un altro fattore che ha contribuito all'aumento delle web agency è stata la corsa all'e-commerce. Questo fenomeno è sicuramente antecedente la pandemia, tuttavia quest'ultima ha contribuito e non poco all'incremento delle vendite online e, di conseguenza, all'aumento delle richieste di realizzazione siti web per l'e-commerce, sempre più articolati e personalizzati per poter competere in un mercato dominato dai colossi del web.

Chi realizza siti web oggi

Come ci conferma Davide Nanni titolare di una web agency che si occupa di Search Engine Optimization , le richieste ricevute nell'ultimo periodo vertono soprattutto sulle web application, dall'integrazione di intelligenze artificiali alla creazione di soluzioni web-based.

I clienti di oggi sono molto più preparati di un tempo, si informano, studiano, sanno esattamente cosa vogliono e cosa si può realizzare con le tecnologie di oggi.

Il web marketing di domani

Anche il web marketing del prossimo futuro sarà un po' diverso, punterà su tecnologie oggi ancora poco sfruttate come gli assistenti virtuali, le AI e la ricerca vocale.

Si prevede che entro breve il 50% delle ricerche saranno effettuate utilizzando la voce, questo comporterà un diverso approccio lato SEO (ovvero l'ottimizzazione dei siti web per i motori di ricerca) dove le keywords dovranno essere più discorsive e meno schematiche. La realtà aumentata, gli eventi virtuali e tutto ciò che consentirà di incontrarci ed esplorare senza doversi spostare dalle proprie abitazioni saranno sempre più rilevanti.

L'avvento di chatbot e AI comporterà per le web agency un upgrade tecnologico molto forte, chi non si adeguerà farà molta a fatica a rimanere in corsa. Probabilmente anche per la realizzazione di siti web abbastanza basici le competenze richieste saranno molto più importanti di quelle attuali.

Un web design sostenible

Infine, vista la grande attenzione delle nuove generazioni per l'ambiente sarà indispensabile che le agenzie pongano la massima attenzione a questo aspetto, dal web design sostenibile al web marketing, dove le campagne dovranno strizzare l'occhio alla sostenibilità ambientale per avere un maggior appeal sui giovani.

Il web design sostenibile è ancora agli inizi e viene ignorato o sottovalutato dalla maggior parte delle agenzie. Scegliere un hosting green, ottimizzare i siti web per risparmiare energia durante l'utilizzo, contenere il peso delle pagine per utilizzare meno connessione e di conseguenza energia elettrica sono tutti fattori che al momento non hanno importanza, ma negli anni a venire troveremo questi dettagli nei preventivi delle web agency.

Conclusioni

Le agenzie web dovranno diventare, almeno in parte, delle piccole software house, padroneggiando i principali linguaggi di programmazione web e non solo per soddisfare le richieste del prossimo futuro.

Le specializzazioni necessarie saranno molte e non sarà più possibile affrontare il mercato da soli, serviranno più figure in grado di coprire il maggior numero di specializzazioni possibili per operare in un settore che sta cambiando con ritmi esponenziali.

Il cosiddetto professionista 'one man band' dovrà specializzarsi in uno o massimo due ambiti, unirsi ad altri professionisti con diverse competenze creando delle web agency reali oppure solamente virtuali, perché la sede fisica che già oggi è poco rilevante avrà sempre meno importanza, diventando quasi un ostacolo alla produttività. Grazie all'unione delle diverse specializzazioni potranno accontentare qualunque richiesta, dalla creazione di siti internet complessi al web marketing coadiuvato da AI e chatbot, continuando a svolgere la loro professione a livelli sempre più alti.

