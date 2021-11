Caso Grillo: Procuratore Tempio, 'noi faremo nostra parte, deciderà il giudice'

26 novembre 2021 a

Tempio Pausania, 26 nov. (Adnkronos) - "Noi faremo la nostra parte, non ci aspettiamo nulla. Sarà il giudice a decidere". Lo ha detto il Procuratore capo di Tempio Pausania Gregorio Capasso prima di entrare in Tribunale per l'udienza preliminare a carico di Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo, e dei suoi tre amici, tutti accusati di stupro di gruppo nei confronti di una ragazza italo-norvegese. Oggi la gup Caterina Interlandi dovrebbe decidere se accogliere la richiesta di rinvio a giudizio della Procura o archiviare il caso.