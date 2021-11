Scuola: Bianchi, 'adesso in presenza, ma riprendendo visione Stati generali digitale'**

26 novembre 2021 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Il covid ha imposto la capacità di usare il digitale. Ma è partita l'onda irrazionale di caccia alla strega della dad. Credo che noi con coscienza e scienza dobbiamo essere attenti nel capire cosa è successo e come potere andare avanti. L'alternativa alla dad era l'assenza. Va riconosciuto il grande sforzo dei docenti a mantenere relazioni con gli studenti". Lo dice intervendo agli Stati Generali della Scuola Digitale 2021, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che aggiunge: "Abbiamo voluto tornare in presenza riprendendo la visione avanzata già da questi Stati generali", l'uso degli strumenti e la formazione delle persone all'uso. Uno sforzo per il quale nel Pnrr sono stati allocati 2 miliardi e 800 mln.