Musica: una chitarra di Eric Clapton venduta per 625.000 dollari**

22 novembre 2021 a

New York, 22 nov. - (Adnkronos) - Una chitarra vintage del musicista britannico Eric Clapton è stata venduta per 625.000 dollari, il prezzo più alto raggiunto in un'asta di cimeli di leggende del rock che ha totalizzato quasi 5 milioni di dollari dalla casa Julien's Auctions. Presentata come il pezzo forte del catalogo, che è stato disperso all'Hard Rock Café di New York ma anche online, la chitarra acustica, una Martin D-45, è stata suonata da Clapton nel 1970 durante un debutto dal vivo della sua band Derek and The Dominos. Lo strumento era stimato 300.000-500.000 dollari.

Il suo prezzo di vendita rimane, tuttavia, ben al di sotto del record per una chitarra, raggiunto dalla semi-acustica su cui il cantante dei Nirvana Kurt Cobain ha suonato durante il famoso concerto "Mtv Unplugged" nel 1993 (6 milioni di dollari nel 2020 all'asta di Julien's Auction).

Altre chitarre vendute nella stessa asta newyorchese includevano una Gibson Explorer "The Edge" del 1976, usata dagli U2, che è stata venduta per 437.500 dollari, e una Fender Stratocaster suonata dal musicista dei Pink Floyd David Gilmour, che è andata via per 200.000 dollari. Sono stati venduti complessivamente quasi mille lotti, con oggetti che sono passati per le mani dei Beatles, Guns N' Roses, Nirvana, Michael Jackson, Amy Winehouse, Whitney Houston, Lady Gaga, Madonna, Elvis Presley e Rolling Stones.

(di Paolo Martini)