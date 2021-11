Fisco: delegazione Tributaristi-Confassociazioni incontra presidente D'Alfonso e relatore Fenu

04 novembre 2021 a

Roma, 4 nov. (Labitalia) - Ieri a Roma, in un clima di cordialità e condivisione delle problematiche fiscali, si è svolto un incontro presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato tra il presidente Luciano D'Alfonso, il relatore Emiliano Fenu e una delegazione dell'Istituto nazionale tributaristi – Confassociazioni. Dopo aver depositato una memoria sul decreto fiscale, in discussione nelle Commissioni Finanze e Lavoro del Senato, il presidente dell'Istituto Nazionale Tributaristi (Int) e dell'Osservatorio nazionale sulla fiscalità di Confassociazioni Riccardo Alemanno e Paola De Maio, Consigliere nazionale aggiunto Int e vice segretario generale dell'Osservatorio di Confassociazioni, hanno potuto approfondire e puntualizzare direttamente con il presidente d'Alfonso ed il relatore Fenu i punti principali della memoria, dalla riapertura dei termini di scadenza della cartelle esattoriali alla necessità di prorogare o riaprire i termini di versamento anche gli importi contenuti negli avvisi bonari, dall'allargamento di funzioni professionali in ambito fiscale alla necessità di attuare semplificazioni per micro imprese e studi professionali.

Durante il confronto si sono però toccate anche altre tematiche tra le quali la necessità di procedere ad una riforma strutturale della giustizia tributaria. "Ringrazio il Presidente D'Alfonso per questo incontro e per l' attenzione che ha prestato alle nostre osservazioni" ha dichiarato Alemanno, che ha così proseguito "così come ringrazio della disponibilità anche il relatore senatore Fenu. Con D'Alfonso abbiamo inoltre condiviso l'assoluta necessità di concretizzare una profonda e strutturale riforma della giustizia tributaria, che entrambi riteniamo fondamentale per la più ampia ed equa riforma del sistema fiscale".

Al termine dell'incontro ai senatori D'Alfonso e Fenu sono state omaggiate le riproduzioni, commissionate dall'Int, della prima mappa dell'Italia Unita del 1861 “ Un'occasione per ribadire” ha sottolineato Alemanno “le potenzialità della nostra Nazione e la necessità di unità per poter raggiungere gli obiettivi di crescita ed equità che non possono prescindere da un sistema fiscale meno farraginoso e che abbia al centro la tutela del cittadino-contribuente. Sono inoltre molto felice che durante il colloquio con il Presidente D'Alfonso, si sia parlato in termini di grande stima, di un precedente presidente della commissione Finanze, il Sen. Giorgio Benvenuto che oggi, oltre a presiedere importanti Fondazioni, ci ha fatto l'onore di ricoprire l'incarico di presidente del Comitato Int per la Riforma fiscale, nessuno meglio di lui, tra i principali promotori della Legge sullo Statuto del Contribuente, può indicarci un percorso di riforma che metta al centro il contribuente".