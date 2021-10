Milano: apre discoteca abusiva, denunciato

29 ottobre 2021 a

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Il titolare di un locale in via Macconago, nella periferia Sud di Milano, è stato denunciato e multato dalla polizia per aver aperto una discoteca abusiva. Gli agenti hanno trovato sul posto una tensostruttura con dentro 300 che stavano ballando la musica messa da un dj. Nessuno degli avventori indossava mascherine contro il Covid-19, previste per i luoghi chiusi, e gli addetti all'ingresso chiedevano ai clienti di mostrare il green pass senza verificarne in realtà la validità.

Il titolare del locale, un cittadino italiano di 34 anni, è stato denunciato per aver aperto un locale di pubblico spettacolo senza la licenza di agibilità e è stato inoltre sanzionato perché senza autorizzazione comunale. E' inoltre emerso che nella struttura si somministravano bevande senza autorizzazione.