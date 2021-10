27 ottobre 2021 a

Roma, 27 ott (Adnkronos) - Prenderanno il via domani dalle 14.30 le dichiarazioni di voto alla Camera sulla questione di fiducia posta dal governo sul Dl infrastrutture. Lo ha stabilito la capigruppo di Montecitorio. La prima 'chiama' della fiducia avrà inizio alle 16.20 ma non è stato raggiunto in Capigruppo un accordo tra i gruppi sullo svolgimento del voto finale.