26 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Un comitato consultivo chiave della Food and Drug Administration ha votato in modo schiacciante per raccomandare l'uso del vaccino contro il coronavirus di Pfizer-BioNTech nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, avvicinando il vaccino a circa 28 milioni di bambini. Le dosi potrebbero essere offerti già dalla prossima settimana.