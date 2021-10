A Ferrarelle il Premio Sustainability Award

19 ottobre 2021 a

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Ferrarelle, azienda attiva nell'imbottigliamento e nella distribuzione di acque minerali, ha ricevuto il Premio Sustainability Award, per la categoria Strategy&Vision. Il riconoscimento, promosso da Credit Suisse e Kon, premia le eccellenze italiane che si sono distinte per il loro impegno in ambito Esg (Environmental, Social, Governance).

La filosofia per la sostenibilità dell'azienda punta ad ‘un mondo a Impatto -1, in cui ognuno ricicla più di quanto consuma'. In particolare, Ferrarelle Spa, società Benefit dal 2021, ha realizzato uno stabilimento, a Presenzano, in provincia di Caserta, per il riciclo delle bottiglie provenienti dalla raccolta differenziata e la produzione di Pet riciclato pronto ad essere riutilizzato in nuove bottiglie. In questa direzione, il recente lancio sul mercato di una gamma completa di acque minerali realizzata utilizzando al 100% R-Pet.