Forza Nuova: Bonino, 'tantissimi dubbi su scioglimento, li spingiamo a clandestinità'

17 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Sullo scioglimento di Forza Nuova "vi confesso che ho tantissimi dubbi". Lo ha affermato Emma Bonino, intervenendo all'assemblea di Più Europa. "Ascolterò la Lamorgese martedì e poi le mozioni che arrivano mercoledì, ma io -ha ribadito la leader Radicale- ho dubbi".

"Temo che li spingiamo alla clandestinità, perchè se è un umore del Paese tu lo sciogli e quello si ricompatta nella clandestinità, quindi peggio ancora, per rinascere tra tre settimane chiamandosi 'forza vecchia' invece di Forza Nuova. E' una linea semplicista e non efficace, come se esistesse solo Forza Nuova, ma il grumo violento che circola appartiene anche ad altri, a Casa Pound piuttosto che ad altri".

"Certo è più complesso, più difficile anche elettoralmente far rispettare le leggi, per esempio pare che sia facile decretare lo scioglimento di Forza Nuova ma nessuno si è mai azzardato ad esempio a sgombrare Colle Oppio, dove edifici occupati, sottratti quindi ai legittimi proprietari, sono lì imperterriti e nessuno muove foglia. Quindi -ha concluso Bonino- la legalità bisogna che sia la fine di un percorso, ma questo percorso di legalità non l'ho visto".