Calcio: Serie A, Roma ko grazie a Kean e quarta vittoria di fila per la Juventus

Torino, 17 ott. - (Adnkronos) - Quarta vittoria di fila per la Juventus che supera 1-0 all'Allianz Stadium la Roma con un gol di Kean al 16' e risale verso le posizioni più nobili della classifica. Oltre al giovane attaccante i bianconeri ringraziano anche il proprio portiere Szczesny che para un rigore a Veretout nel finale della prima frazione. La Vecchia Signora aggancia così al quinto posto Lazio e Atalanta con 14 punti, uno in meno dei giallorossi quarti.

Partono meglio gli ospiti che si rendono pericolosi al 6': calcio di punizione laterale battuto da Pellegrini che trova sul secondo palo Mancini, il colpo di testa viene parato con un buon riflesso da Szczesny. Due minuti dopo spinge ancora la Roma e lo fa con Zaniolo che trova Pellegrini a centro area: il capitano prova la conclusione, pallone deviato in angolo. Con il passare dei minuti crescono i padroni di casa che al 16' trovano il gol: cross teso di De Sciglio, sulla palla vanno in due, colpisce prima Bentancur e poi Kean che beffa Rui Patricio per il vantaggio bianconero.

Al 26' prima sostituzione del match con Zaniolo costretto a lasciare il campo per un problema fisico e al suo posto entra El Shaarawy. Poco dopo la mezz'ora proprio il neo entrato tenta una conclusione da fuori area che Szczesny para senza troppi problemi. Al 37' il 'faraone' mette in moto Vina, cross dell'esterno uruguagio per Abraham che si coordina e colpisce di testa ma Szczesny si fa trovare pronto. Al 42' fallo in area di rigore di Szczesny su Mkhitaryan, l'azione prosegue e Abraham va in gol. Orsato, dopo aver rivisto l'episodio al Var, assegna il rigore alla Roma. Dagli 11 metri va Veretout dopo una discussione con Abraham ma il portiere bianconero vola sulla sua sinistra e respinge il tiro del francese che non sbagliava un penalty da due anni e mezzo. Dubbi sulla scelta dell'arbitro veneto di non concedere il vantaggio che avrebbe portato alla rete dell'attaccante inglese.