Pd: Letta, 'per tanti finito o passato, per gli italiani primo partito d'Italia'

14 ottobre 2021

Roma, 14 ott (Adnkronos) - "In 14 anni il nostro partito, che in tanti hanno immaginato che finisse, che era finito, che non aveva niente da dire, che era passato, si è rinnovato e ha trovato nuove ragioni per essere al centro della vita del nostro Paese. Un partito che gli italiani, domenica 2 e 3 ottobre, hanno reso il primo partito d'Italia. Il miglior compleanno che potessimo immaginare". Lo ha detto Enrico Letta a Benevento, in una manifestazione di campagna elettorale per Luigi Diego Perifano sindaco.