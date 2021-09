Mottarone: ex dipendente consegna foto 2019 con Tadini e forchettoni inseriti

29 settembre 2021 a

Milano, 29 set. (Adnkronos) - Un ex dipendente delle Ferrovie del Mottarone, ascoltato lo scorso 7 giugno dalla procura di Verbania che indaga sull'incidente della funivia in cui hanno perso la vita 14 persone ha consegnato agli inquirenti del materiale audio e una foto della cabina 3, quella precipitata lo scorso 14 maggio, "con Tadini (Gabriele, il capo servizio dell'impianto della funivia, ndr) e forchettoni inseriti (anno 2019)" foto e video del giro di prova all'interno della cabina e "documentazione fotografica centralina impianto frenante (27 maggio 2019)", impianto sotto la lente degli esperti. Stefano Carlo Gandini, assunto nel dicembre 2017 e a lavoro nell'impianto fino al 2019, aveva come "diretto superiore Gabriele Tadini", uno degli indagati.