Sport: Pancalli, 'una anomalia l'assenza del ministero in paese civile'

15 settembre 2021 a

a

a

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Il Ministero dello Sport? In un Paese civile, dove spesso si reclama l'importanza dello sport per i giovani, non avere un Ministero dello Sport, delle Politiche giovanili e della Qualità della vita, è una anomalia. Sostengo questo da circa 20 anni". Lo ha detto il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, alla trasmissione 'Non è un paese per giovani' su Radio 2, dopo la richiesta fatta ieri dal presidente del Coni, Giovanni Malagò.