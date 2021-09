Covid: Fontana, 'con più vaccinati probabile nessun nuovo lockdown'

14 settembre 2021 a

Milano, 14 set. (Adnkronos) - Nuovi lockdown potrebbero non essercene più, se i vaccinati aumenteranno. Lo ritiene il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.

"Non è compito mio fare queste previsioni, ma secondo gli esperti se effettivamente la vaccinazione dovesse arrivare ancora più avanti e dovessimo raggiungere ancora un po' di popolazione che non si è vaccinata è molto probabile che non si debba arrivare a nessun tipo di lockdown, perché anche nella peggiore delle ipotesi l'infezione non è grave", spiega il presidente.